Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
26.04.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Предварительные итоги операции «Нерест»: в Днепропетровской области в ходе 25-рейдов выявлено около 50-ти браконьеров. Борьба с продажей незаконно добытой рыбы на рынках региона»
26.04.2017
11:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Пресс-конференция актеров популярного фильма «Слуга народа-2»
26.04.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Приват банк изменил юридический адрес. Как это отразится на бюджете Днепра»
26.04.2017
12:30		 МОСТ-ДНЕПР:«Об открытии байкерского сезона в Днепропетровской области, в канун 20-летнего юбилея клуба «Angels-MC»
26.04.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «О распространении среди детей и подростков опасного явления «kill selfie»
26.04.2017
13:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Итоги акции «Военное такси»
26.04.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Лечение чернобыльцев и ветеранов ВОВ в ОКБ им. Мечникова»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 18:57 | 25.04.2017
В Петриковке бывший зек напал на пенсионерку ради 70 грн

В понедельник, 24 апреля, в с. Лобойковка Петриковского района мужчина забрался в дом 89-летней пенсионерки, избил и связал женщину, после чего обыскал дом и забрал 70 грн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Через несколько часов связанную и напуганную тещу обнаружил зять, который пришел ее навестить. Мужчина сразу сообщил об этом правоохранителям.

«В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать преступника, который совершил дерзкое нападение на пожилую женщину. Им оказался 50-летний, нигде не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления, без постоянного места жительства, уроженец Харьковщины. Подозреваемый рассказал, что зашел в дом через незапертую дверь и в доме столкнулся с хозяйкой.

В ожидании родственников, пенсионерка услышала, что кто-то заходит в дом, и пошла навстречу. Преступник молча толкнул ее на пол и оттащил в комнату. Угрожая ножом, который нашел в доме, он связал испуганную женщину тряпками и простынями и нанес несколько ударов руками по лицу и туловищу. После того, как женщина перестала сопротивляться, нападающий принялся обыскивать ящички и карманы пенсионерки. В результате нашел лишь 70 гривен. Услышав посторонний шум во дворе, нападающий забрал награбленное и быстро исчез, оставил домохозяйку связанную в помещении, где в дальнейшем ее обнаружил родственник», - рассказали в полиции.

По данному факту следственным отделением Петровской полиции начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
25.04.2017
18:57		 В Петриковке бывший зек напал на пенсионерку ради 70 грн
25.04.2017
18:34		 Волонтеры Фонда Вилкула посетили ликвидатора аварии на ЧАЭС
25.04.2017
18:27		 Под Авдеевкой погиб украинский военный
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика