| Криминал / Происшествия | 18:57 | 25.04.2017 В Петриковке бывший зек напал на пенсионерку ради 70 грн В понедельник, 24 апреля, в с. Лобойковка Петриковского района мужчина забрался в дом 89-летней пенсионерки, избил и связал женщину, после чего обыскал дом и забрал 70 грн. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Через несколько часов связанную и напуганную тещу обнаружил зять, который пришел ее навестить. Мужчина сразу сообщил об этом правоохранителям. «В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать преступника, который совершил дерзкое нападение на пожилую женщину. Им оказался 50-летний, нигде не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления, без постоянного места жительства, уроженец Харьковщины. Подозреваемый рассказал, что зашел в дом через незапертую дверь и в доме столкнулся с хозяйкой. В ожидании родственников, пенсионерка услышала, что кто-то заходит в дом, и пошла навстречу. Преступник молча толкнул ее на пол и оттащил в комнату. Угрожая ножом, который нашел в доме, он связал испуганную женщину тряпками и простынями и нанес несколько ударов руками по лицу и туловищу. После того, как женщина перестала сопротивляться, нападающий принялся обыскивать ящички и карманы пенсионерки. В результате нашел лишь 70 гривен. Услышав посторонний шум во дворе, нападающий забрал награбленное и быстро исчез, оставил домохозяйку связанную в помещении, где в дальнейшем ее обнаружил родственник», - рассказали в полиции. По данному факту следственным отделением Петровской полиции начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

