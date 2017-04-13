В зоне АТО погибли трое украинских военных

За минувшие сутки, 25 апреля, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась: противник произвел 65 обстрелов позиций ВСУ, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм, вооружение БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты вблизи Песков. 120-миллиметровые минометы применялись в районе Опытно и Луганского. По позициям вблизи Авдеевки и Каменки огонь велся из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

На Приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов противник вел огонь по позициям в Новотроицком, в позиции морпехов в близи Водяного и Гнутово накрывались огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки велись обстрелы из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а рядом с Широкино и Павлополем - из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, велись обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов.

