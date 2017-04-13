С начала года на рынках области из продажи изъяли более 300 кг рыбы, - Госпродпотребслужба

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что с начала года на рынках области из продажи изъяли более 300 кг рыбы.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Анализ ситуации свидетельствует, что самый большой объем живой рыбы в области реализуется именно на агропромышленных рынках. В 2016 года на рынках региона было проведено 55 тыс. проверок рыбы и рыбопродуктов, по их результатам не допущено к реализации 662 кг рыбы. С начала года уже проведено 32 тыс. лабораторных исследований, по результатам которых не допущено к реализации 334 кг, из них 329 кг было уничтожено. Следует отметить, что рыбная продукция обязательно должна продаваться при наличии ветсправки или ветсвидетельства. Это связано с тем, что рыба является переносчиком многих заболеваний, несущих риск для здоровья и жизни человека. Речная рыба может быть возбудителем описторхоза и лигулеза, а морская – анизакидоза», - сказал он.

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