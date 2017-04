| Криминал / Происшествия | 18:47 | 26.04.2017 В Днепре полиция задержала мужчину с 16 пакетами марихуаны Вчера в Шевченковском районе города Днепра патрульная полиция при поверхностной проверке подозрительного прохожего обнаружила 16 слип-пакетиков с марихуаной и нож в кожаном чехле. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. «Вчера поздно вечером, патрулируя Шевченковский район города Днепр, экипаж полиции заметил мужчину, который при появлении правоохранителей, резко изменил направление движения и пытался как можно скорее исчезнуть из поля зрения. Было принято решение опросить гражданина. Тот во время общения с офицерами вел себя подозрительно, не мог объяснить откуда и куда направляется, заметно нервничал, к тому же, имел признаки алкогольного опьянения. Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у лица нож в кожаном чехле и 16 слип пакетов с зеленым веществом растительного происхождения», - сообщает пресс-служба. Гражданин был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейших следственных действий.

