В Днепре полиция задержала мужчину с 16 пакетами марихуаны

Вчера в Шевченковском районе города Днепра патрульная полиция при поверхностной проверке подозрительного прохожего обнаружила 16 слип-пакетиков с марихуаной и нож в кожаном чехле.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Вчера поздно вечером, патрулируя Шевченковский район города Днепр, экипаж полиции заметил мужчину, который при появлении правоохранителей, резко изменил направление движения и пытался как можно скорее исчезнуть из поля зрения. Было принято решение опросить гражданина. Тот во время общения с офицерами вел себя подозрительно, не мог объяснить откуда и куда направляется, заметно нервничал, к тому же, имел признаки алкогольного опьянения. Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у лица нож в кожаном чехле и 16 слип пакетов с зеленым веществом растительного происхождения», - сообщает пресс-служба.

Гражданин был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейших следственных действий.

