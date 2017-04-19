За сутки на дорогах Днепропетровской области один человек погиб, 8 травмированы

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За прошедшие сутки, 27 апреля, на территории Днепропетровской области произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.
Работники полиции по надзору за дорожным движением обнаружили 123 нарушения ПДД Украины, из которых:
- управление в состоянии алкогольного опьянения - 11
- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 3
- нарушение правил обгона - 1
- нарушение ПДД пешеходами – 7.
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