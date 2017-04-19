За сутки на дорогах Днепропетровской области один человек погиб, 8 травмированы

За прошедшие сутки, 27 апреля, на территории Днепропетровской области произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Работники полиции по надзору за дорожным движением обнаружили 123 нарушения ПДД Украины, из которых:

- управление в состоянии алкогольного опьянения - 11

- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 3

- нарушение правил обгона - 1

- нарушение ПДД пешеходами – 7.

Читайте также: в Днепре перевернулся грузовик, перевозивший бочки с химическим веществом (ФОТО)

