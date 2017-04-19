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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:17 | 28.04.2017
В Днепре на Усть-Самарском мосту перевернулся грузовик

В пятницу, 28 апреля, на Усть-Самарском мосту произошло ДТП: перевернулся автомобиль ГАЗ «3307». Пострадавших в результате аварии нет

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

«По словам водителя ГАЗа, его подрезал автомобиль Renault Premium, который остался на месте ДТП. Со слов водителя Renault , он никого не подрезал и даже не видел, что за ним движется ГАЗ. Он утверждает, что убедился в безопасности своего маневра перед началом движения», - говорится в сообщении.

По факту случившегося были собраны объяснения обоих участников ДТП, а также свидетеля происшествия, составлена схема ДТП.
 
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