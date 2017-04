| Криминал / Происшествия | 15:17 | 28.04.2017 В Днепре на Усть-Самарском мосту перевернулся грузовик В пятницу, 28 апреля, на Усть-Самарском мосту произошло ДТП: перевернулся автомобиль ГАЗ «3307». Пострадавших в результате аварии нет Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра. «По словам водителя ГАЗа, его подрезал автомобиль Renault Premium, который остался на месте ДТП. Со слов водителя Renault , он никого не подрезал и даже не видел, что за ним движется ГАЗ. Он утверждает, что убедился в безопасности своего маневра перед началом движения», - говорится в сообщении. По факту случившегося были собраны объяснения обоих участников ДТП, а также свидетеля происшествия, составлена схема ДТП.

