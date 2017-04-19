Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:56 | 28.04.2017
В Никополе поймали на горячем злоумышленника, который пытался ограбить склад

27 апреля, около 7-и утра в Никополе сотрудники полиции охраны задержали мужчину, который пытался проникнуть в окно склада с целью ограбления.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Днепорпетровской области.

Из охраняемого помещения, которое находится на ул. Никитинской, на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации. По указанному адресу был направлен наряд реагирования полиции охраны.

Правоохранители прибыли на место проишествия через три минуты. Возле открытого окна с тыльной стороны склада они обнаружили неизвестного мужчину, который попытался скрыться с места происшествия.

«Действуя профессионально грамотно, сотрудники полиции охраны задержали злоумышленника. Мужчина 1990 года рождения уже имел судимость и отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные уголовные правонарушения», - сообщают в пресс-службе.

В Никопольском отделе полиции пока выясняют обстоятельства происшествия. Задержанному инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
Последние новости
28.04.2017
16:05		 С 6 мая на Днепропетровщине стоимость проезда в электричках вырастет на 30-40%
28.04.2017
15:56		 В Никополе поймали на горячем злоумышленника, который пытался ограбить склад
28.04.2017
15:51		 В Днепре активисты высадили более 100 молодых деревьев в рамках акции «Посади дерево – спаси город!»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика