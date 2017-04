| Криминал / Происшествия | 15:56 | 28.04.2017 В Никополе поймали на горячем злоумышленника, который пытался ограбить склад 27 апреля, около 7-и утра в Никополе сотрудники полиции охраны задержали мужчину, который пытался проникнуть в окно склада с целью ограбления. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Днепорпетровской области. Из охраняемого помещения, которое находится на ул. Никитинской, на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации. По указанному адресу был направлен наряд реагирования полиции охраны. Правоохранители прибыли на место проишествия через три минуты. Возле открытого окна с тыльной стороны склада они обнаружили неизвестного мужчину, который попытался скрыться с места происшествия. «Действуя профессионально грамотно, сотрудники полиции охраны задержали злоумышленника. Мужчина 1990 года рождения уже имел судимость и отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные уголовные правонарушения», - сообщают в пресс-службе. В Никопольском отделе полиции пока выясняют обстоятельства происшествия. Задержанному инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

