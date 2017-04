| Криминал / Происшествия | 09:03 | 29.04.2017 Ливийские ВМС захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде Военно-морские силы Ливии захватили два судна, которые подозреваются в контрабандном вывозе нефти из страны. Одно из захваченных суден - танкер «Ruta» под флагом Украины, предает Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС Аюба Касема. По словам Касема, перед захватом произошла перестрелка, но он не сообщил, пострадал ли кто-либо в ходе нее. «Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачены», - отметил он. Сообщается, что инцидент произошел в районе Сиди Саид к западу от столицы Ливии Триполи. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7