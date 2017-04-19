Ливийские ВМС захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде

Военно-морские силы Ливии захватили два судна, которые подозреваются в контрабандном вывозе нефти из страны. Одно из захваченных суден - танкер «Ruta» под флагом Украины, предает Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС Аюба Касема.

По словам Касема, перед захватом произошла перестрелка, но он не сообщил, пострадал ли кто-либо в ходе нее.

«Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачены», - отметил он.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Сиди Саид к западу от столицы Ливии Триполи.