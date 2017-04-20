В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник

3 мая около 06:00 утра в диспетчерской Томаковского района электрических сетей ДТЭК Днепрооблэнерго без признаков жизни был найден сотрудник предприятия, 1984 года рождения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

На месте работает полиция и скорая медицинская помощь. Работники скорой помощи констатировали смерть. Внешних признаков насильственной смерти и суицида не выявлено. Обстоятельства выясняются. Сотрудник проходил ежегодный медосмотр и по состоянию здоровья отвечал всем нормам для выполнения работы в рамках занимаемой должности.

Причины несчастного случая будет изучать и расследовать специально созданная комиссия под председательством Государственной службы Украины по вопросам труда, которая сделает соответствующие выводы.

Коллектив энергетиков ДТЭК Днепрооблэнерго глубоко скорбит и выражает соболезнования родным. Компания окажет всю необходимую помощь семье умершего.

