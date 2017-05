| Криминал / Происшествия | 10:36 | 04.05.2017 В Днепре на десять лет осудили рецидивиста Приговором Кировского районного суда Днепра 38-летнего гражданина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений). Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Ранее судимый житель Днепра (последний раз за изнасилование) после освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не стал и продолжил совершать преступления. В ноябре 2014 года в ночное время суток человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения чужим имуществом совершил разбойное нападение на незнакомого гражданина. Угрожая ножом, злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, нанес ему несколько ножевых ранений и завладел денежными средствами на сумму почти 3000 гривен. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №3. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества», - говориться в сообщении. По информации правоохранителей, указанное решение обвиняемый обжаловал, однако Апелляционный суд Днепропетровской области, согласившись с доводами прокуратуры, оставил приговор суда первой инстанции без изменений. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

