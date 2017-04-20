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| Криминал / Происшествия | 10:36 | 04.05.2017
В Днепре на десять лет осудили рецидивиста

Приговором Кировского районного суда Днепра 38-летнего гражданина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений).

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Ранее судимый житель Днепра (последний раз за изнасилование) после освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не стал и продолжил совершать преступления.

В ноябре 2014 года в ночное время суток человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения чужим имуществом совершил разбойное нападение на незнакомого гражданина. Угрожая ножом, злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, нанес ему несколько ножевых ранений и завладел денежными средствами на сумму почти 3000 гривен.

Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №3.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества», - говориться в сообщении.

По информации правоохранителей, указанное решение обвиняемый обжаловал, однако Апелляционный суд Днепропетровской области, согласившись с доводами прокуратуры, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

 
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