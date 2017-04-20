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Анонс
04.05.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «В Днепре реализуется уникальный проект, направленный на привлечение внимания к проблеме зацикленности современных детей на гаджетах, социальных сетях «Мы из интернета»

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| Криминал / Происшествия | 10:58 | 04.05.2017
В Украине за последнюю неделю от электротока травмировались и погиб один подросток, при попытке сделать Селфи на вагоне

3 мая, на станции Киев-Днепровский в Киеве два юноши братья 18 и 22 лет получили удары током, когда залезали на вагоны. Один из братьев смертельно травмированы, другой - госпитализирован с ожогами почти всей поверхности тела. Похожий случай произошел 29 апреля 2017 на перегоне Бобрик - Бровары.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили ПАО «Укрзализныця».

«Семнадцатилетний житель города Бровары взобрался на последний вагон поезда, чтобы сделать Селфи, и получил смертельные травмы электротоком.

ПАО «Укрзализныця» неоднократно подчеркивало недопустимость нарушений поведения на железнодорожных объектах.

Уважаемые, берегите себя и уделяйте немного больше внимания своим детям, чаще напоминайте им о ценности жизни и правила безопасного поведения», - говориться в сообщении.
 
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