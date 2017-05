| Криминал / Происшествия | 10:58 | 04.05.2017 В Украине за последнюю неделю от электротока травмировались и погиб один подросток, при попытке сделать Селфи на вагоне 3 мая, на станции Киев-Днепровский в Киеве два юноши братья 18 и 22 лет получили удары током, когда залезали на вагоны. Один из братьев смертельно травмированы, другой - госпитализирован с ожогами почти всей поверхности тела. Похожий случай произошел 29 апреля 2017 на перегоне Бобрик - Бровары. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили ПАО «Укрзализныця». «Семнадцатилетний житель города Бровары взобрался на последний вагон поезда, чтобы сделать Селфи, и получил смертельные травмы электротоком. ПАО «Укрзализныця» неоднократно подчеркивало недопустимость нарушений поведения на железнодорожных объектах. Уважаемые, берегите себя и уделяйте немного больше внимания своим детям, чаще напоминайте им о ценности жизни и правила безопасного поведения», - говориться в сообщении.

