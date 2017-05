| Криминал / Происшествия | 15:08 | 04.05.2017 В Днепре полицейские ликвидировали бордель в съемной квартире Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области, задокументировали деятельность сутенеров, которые организовали на съемной квартире бизнес по предоставлению услуг сексуального характера. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчинам-клиентам предлагалось воспользоваться услугами девушек-проституток, за что организаторы получали немалую денежную награду. По адресам проживания организаторов преступной деятельности и на съемной квартире были проведены обыски, в результате чего было обнаружено и изъяты мобильные телефоны, компьютерную технику, денежные средства, полученные за незаконную деятельность, и паспорта гражданок Украины, принадлежащих девушкам, вовлеченных в занятие проституцией», - говорится в сообщении. По факту сутенерства и вовлечения в занятие проституцией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 303 УК Украины. Проводится досудебное расследование. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

