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| Криминал / Происшествия | 15:08 | 04.05.2017
В Днепре полицейские ликвидировали бордель в съемной квартире

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области, задокументировали деятельность сутенеров, которые организовали на съемной квартире бизнес по предоставлению услуг сексуального характера.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мужчинам-клиентам предлагалось воспользоваться услугами девушек-проституток, за что организаторы получали немалую денежную награду.

По адресам проживания организаторов преступной деятельности и на съемной квартире были проведены обыски, в результате чего было обнаружено и изъяты мобильные телефоны, компьютерную технику, денежные средства, полученные за незаконную деятельность, и паспорта гражданок Украины, принадлежащих девушкам, вовлеченных в занятие проституцией», - говорится в сообщении.

По факту сутенерства и вовлечения в занятие проституцией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 303 УК Украины.

Проводится досудебное расследование. 
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Теги: происшествия, Днепр

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