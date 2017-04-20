В Днепре горел ремонтный бокс: огонь уничтожил микроавтобус и инструменты

В четверг, 4 мая, в 9:15 в Службу спасения «101» города Днепр поступило сообщение о пожаре, который возник внутри ремонтного бокса в Новокодацком районе, на улице Караваева.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место и проведя разведку, пожарные установили, что пожар возник внутри одноэтажного ремонтного бокса, в котором находились 4 баллона и горели автомобиль, мебель, инструменты.

Благодаря слаженным действиям пожарных-спасателей города пожар был локализован в 10:35 и ликвидирован в 10:58.

«Огнем уничтожено 4 окна, инструменты, автомобиль Mercedes Sprinter и повреждена мебель, станки, вентиляционная шахта, въездные ворота, металлическая облицовка стен и крыши внутри ремонтного бокса на общей площади 150 кв.м. Погибших и травмированных нет», - отметили в ведомстве.

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К пожарно-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



