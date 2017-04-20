Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
05.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Статистика и профилактика укусов клещей в Днепропетровской области в сезон майских праздников»
05.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепропетровской области будет праздноваться 9 мая»
05.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Украинцев обяжут сдавать спортивные нормативы»
05.05.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «8 мая празднуется Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:36 | 04.05.2017
В Днепре горел ремонтный бокс: огонь уничтожил микроавтобус и инструменты

В четверг, 4 мая, в 9:15 в Службу спасения «101» города Днепр поступило сообщение о пожаре, который возник внутри ремонтного бокса в Новокодацком районе, на улице Караваева.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место и проведя разведку, пожарные установили, что пожар возник внутри одноэтажного ремонтного бокса, в котором находились 4 баллона и горели автомобиль, мебель, инструменты.

Благодаря слаженным действиям пожарных-спасателей города пожар был локализован в 10:35 и ликвидирован в 10:58.

«Огнем уничтожено 4 окна, инструменты, автомобиль Mercedes Sprinter и повреждена мебель, станки, вентиляционная шахта, въездные ворота, металлическая облицовка стен и крыши внутри ремонтного бокса на общей площади 150 кв.м. Погибших и травмированных нет», - отметили в ведомстве.

Читайте также: в Днепре на стоянке сгорел микроавтобус 

К пожарно-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, пожар, Днепропетровщина, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
Последние новости
04.05.2017
15:57		 В Киеве неизвестный обстрелял автобус
04.05.2017
15:36		 В Днепре горел ремонтный бокс: огонь уничтожил микроавтобус и инструменты
04.05.2017
15:14		 В Днепре снимут короткометражный фильм «Мы из интернета»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика