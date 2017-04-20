В Киеве неизвестный обстрелял автобус

В Святошинском районе Киева обстреляли автобус из пневматического оружия. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП г. Киева. «Водитель автобуса во время рейса услышал звук хлопков. На остановке он решил проверить транспортное средство и увидел на пяти окнах повреждения небольших размеров. В автобусе в этот момент находилось 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Правоохранители выяснили, что, вероятно, повреждения причинены выстрелами из пневматического оружия», - говорится в сообщении. Читайте также: в Киеве возле Макдональдса посетитель одним ударом убил мужчину (ВИДЕО) Проводится проверка, после которой инциденту предоставят правовую квалификацию.