Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
05.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Статистика и профилактика укусов клещей в Днепропетровской области в сезон майских праздников»
05.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепропетровской области будет праздноваться 9 мая»
05.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Украинцев обяжут сдавать спортивные нормативы»
05.05.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «8 мая празднуется Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:54 | 05.05.2017
В зоне АТО ранены десять украинских военных

За минувшие сутки, 4 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 58 обстрелов позиций ВСУ со стороны противника. Десять военнослужащих получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Луганском направлении, из артиллерии калибра 152-мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям вблизи Крымского, артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибра 120-мм применялись по позициям вблизи Попасной.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра противник накрывал позиции вблизи Луганского, из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево и Верхнеторецка.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник вел огонь по позициям под Павлополем, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применял по позициям неподалеку Гнутово и Красногоровки.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, АТО, новости АТО

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
Последние новости
05.05.2017
09:53		 Черный шоколад замедляет старение, - исследование
05.05.2017
09:48		 В Днепре на Набережной Audi вылетела с дороги: пострадавших вырезали из искореженной машины (ФОТО)
05.05.2017
09:28		 В мае МОН представит новый стандарт начального образования
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика