В зоне АТО ранены десять украинских военных

За минувшие сутки, 4 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 58 обстрелов позиций ВСУ со стороны противника. Десять военнослужащих получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Луганском направлении, из артиллерии калибра 152-мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям вблизи Крымского, артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибра 120-мм применялись по позициям вблизи Попасной.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра противник накрывал позиции вблизи Луганского, из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево и Верхнеторецка.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник вел огонь по позициям под Павлополем, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применял по позициям неподалеку Гнутово и Красногоровки.

