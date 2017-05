| Криминал / Происшествия | 14:31 | 05.05.2017 В Днепре на ул. Прогрессивной полицейские задержали женщину с наркотиками В среду, 3 мая, около 14:00 на ул. Прогрессивной в г. Днепр работники полиции охраны выявили подозрительную женщину, в сумке которой во время поверхностного осмотра было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета, похожее на наркотическое средство «опий», который она хранила для собственного употребления. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области. Наркотическое сырье изъято и направлено на экспертизу. Задержанную 48-летнюю жительницу Днепра доставили в Амур-Нижнеднепровский отдел полиции для детального выяснения обстоятельств происшествия. Сейчас ей инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 309 Уголовного Кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

