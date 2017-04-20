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| Криминал / Происшествия | 11:07 | 08.05.2017
В Днепропетровской области во время земляных работ нашли 25 старых снарядов

6 мая в Никопольском районе, в 700 метрах к западу от поселка Головково, в лесополосе во время земляных работ, местным жителем были обнаружены три устаревших АС-105 мм времен Второй мировой войны. При дополнительном обследовании спасателями было обнаружено еще десять артснарядов того же калибра и двенадцать устаревших артснарядов АС-45мм.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Отделением группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения 25 найденных артиллерийских снарядов уничтожены, место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.
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Теги: общество, Днепропетровщина

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