Сутки в зоне АТО: один украинский военный погиб, девять ранены

За прошедшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 50 раз – погиб один военнослужащий, еще девять получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе пресс-центра штаба АТО.

Согласно данным, на Донецком и Приморском направлениях сепаратисты использовали преимущественно минометы калибров 120 и 82 миллиметра. На Луганском направлении, кроме этого оружия, боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 миллиметра в районе Новозвановки, гранатометы – рядом с селами Желтое, Станица Луганская и Валуйское.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии ответного огня», – говорится в сообщении.

