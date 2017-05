| Криминал / Происшествия | 09:38 | 09.05.2017 Сутки в зоне АТО: один украинский военный погиб, девять ранены За прошедшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 50 раз – погиб один военнослужащий, еще девять получили ранения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе пресс-центра штаба АТО. Согласно данным, на Донецком и Приморском направлениях сепаратисты использовали преимущественно минометы калибров 120 и 82 миллиметра. На Луганском направлении, кроме этого оружия, боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 миллиметра в районе Новозвановки, гранатометы – рядом с селами Желтое, Станица Луганская и Валуйское. «В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии ответного огня», – говорится в сообщении.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати здоровье, происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7