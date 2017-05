| Криминал / Происшествия | 10:12 | 09.05.2017 В Кривом Роге на «Криворожстали» произошел обвал перекрытия: есть жертвы В Кривом Роге на горно-металлургическом комбинате ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») произошел обвал перекрытия, следствием чего стала гибель по меньшей мере одного человека. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «В г. Кривой Рог по ул. Криворожстали, 1, вчера, 8 мая, в 17:18 на территории ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» произошел обвал конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200х4х25 м) шихтового отделения на площади около 500 м2», - говорится в сообщении. По данным спасателей, в 18:08 подразделениями ГСЧС из-под завала было извлечено тело одного погибшего человека (всего на месте происшествия на момент обвала находились 4 человека, 3 из которых успели покинуть здание). Указано, что к аварийно-спасательным работам привлекались 8 единиц техники и 37 человек, в том числе от ГСЧС 6 единиц техники и 27 спасателей.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7