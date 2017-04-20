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| Криминал / Происшествия | 10:12 | 09.05.2017
В Кривом Роге на «Криворожстали» произошел обвал перекрытия: есть жертвы

В Кривом Роге на горно-металлургическом комбинате ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») произошел обвал перекрытия, следствием чего стала гибель по меньшей мере одного человека.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В г. Кривой Рог по ул. Криворожстали, 1, вчера, 8 мая, в 17:18 на территории ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» произошел обвал конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200х4х25 м) шихтового отделения на площади около 500 м2», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 18:08 подразделениями ГСЧС из-под завала было извлечено тело одного погибшего человека (всего на месте происшествия на момент обвала находились 4 человека, 3 из которых успели покинуть здание).

Указано, что к аварийно-спасательным работам привлекались 8 единиц техники и 37 человек, в том числе от ГСЧС 6 единиц техники и 27 спасателей.
 
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Теги: происшествия, Днепропетровщина

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