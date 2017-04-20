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| Криминал / Происшествия | 12:43 | 09.05.2017
В Одесской области 11-летний мальчик повесился на чердаке

В селе Елизаветовка Раздельнянского района Одесской области на чердаке собственного дома повесился 11-летний мальчик. О смерти ребенка в полицию сообщил фельдшер, который пытался его спасти.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

«При осмотре тела ребенка видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Установлено, что мальчика нашел повешенным его отец на чердаке их дома. Семья, в которой воспитывался несовершеннолетний, благополучная, на учете в полиции или социальных службах не состоит. 47-летняя мать и 48-летний отец воспитывают восьмерых детей, в том числе - одну приемную. Все дети ухоженные, аккуратно одеты и накормлены. Родители алкогольными напитками не злоупотребляют, проблем с законом не имеют», - говорится в сообщении.

Также установлено, что ребенок не находился под негативным влиянием любой группы в социальных сетях, поскольку не имел доступа к сети Интернет.

Следственные действия продолжаются, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
 
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Теги: Украина, происшествия

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