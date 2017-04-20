В зоне АТО погиб военный

За минувшие сутки, 9 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 70 обстрелов позиций сил АТО. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции рядом Верхнеторецка. Из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. По защитникам Троицкого и Новгородского бил из минометов 82 мм калибра, а гранатометы различных систем применял в районе Каменки.

На Приморском направлении с 120-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов враг накрывал огнем морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкино. По морских пехотинцев в районе Водяного бил из вооружения танка, минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм обстреливал защитников Лебединского и Новотроицкого, а по защитникам Марьинки бил с 82 мм минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения противника вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем применяли по опорным пунктам неподалеку Крымского.

