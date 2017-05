| Криминал / Происшествия | 09:11 | 11.05.2017 За сутки полиция Днепропетровщины задержала 7 пьяных водителей За прошедшие сутки, 10 мая, на территории Днепропетровской области произошло 4 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. Работники полиции по надзору за дорожным движением обнаружили 88 нарушений ПДД Украины, из которых: - управление в состоянии алкогольного опьянения - 7;

- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 4;

- нарушение ПДД пешеходами - 6.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7