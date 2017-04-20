Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
11.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет 3-й международный фестиваль талантов среди детей»
11.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепре отпразднуют День вышиванки»
11.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре откроется первая уникальная территория развития и семейный центр «Family Room»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:34 | 11.05.2017
В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли 25 человек

По меньшей мере 25 человек погибли при обрушении стены во время празднования свадьбы в штате Раджастхан в Индии, передает Lb.ua.

Еще как минимум 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть женщины и дети.

По предварительным данным, все пострадавшие доставлены в больницы, под завалами людей не осталось.

Причиной обрушения стены стала пыльная буря. От нее гости свадьбы пытались укрыться под навесом, однако четырехметровая стена, к которой он крепился, не выдержала и рухнула на людей.

Обрушения зданий не редки в Индии, особенно в сезон дождей. Массовый приток ищущих работу людей в города и дефицит дешевого жилья способствует незаконному строительству зданий, зачастую из плохих материалов.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
Последние новости
11.05.2017
10:17		 В центре Днепра иномарка влетела в карету «скорой»: пострадала беременная женщина
11.05.2017
09:53		 Ушел из жизни актер, сыгравший в «Убить Билла» и «Твин Пикс»
11.05.2017
09:47		 Ночью в Днепре подожгли офис Оппозиционного Блока
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика