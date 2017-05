| Криминал / Происшествия | 09:34 | 11.05.2017 В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли 25 человек По меньшей мере 25 человек погибли при обрушении стены во время празднования свадьбы в штате Раджастхан в Индии, передает Lb.ua. Еще как минимум 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть женщины и дети. По предварительным данным, все пострадавшие доставлены в больницы, под завалами людей не осталось. Причиной обрушения стены стала пыльная буря. От нее гости свадьбы пытались укрыться под навесом, однако четырехметровая стена, к которой он крепился, не выдержала и рухнула на людей. Обрушения зданий не редки в Индии, особенно в сезон дождей. Массовый приток ищущих работу людей в города и дефицит дешевого жилья способствует незаконному строительству зданий, зачастую из плохих материалов.

