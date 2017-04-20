Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
11.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет 3-й международный фестиваль талантов среди детей»
11.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепре отпразднуют День вышиванки»
11.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре откроется первая уникальная территория развития и семейный центр «Family Room»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:53 | 11.05.2017
Ушел из жизни актер, сыгравший в «Убить Билла» и «Твин Пикс»

В Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет умер американский актер и певец Майкл Паркс, передает «Новое время».

Майкл Паркс родился 24 апреля 1940 года в городе Корона в штате Калифорния. Широкую известность он приобрел после того, как сыграл страхового агента Жана Рено в американском телесериле Дэвида Линча Твин Пикс. В сериале он снимался в 1990-1992 годах.

В фильмографии актера более 20 кинолент. Самые известные из них: Твин Пикс, Убить Билла, От заката до рассвета, Доказательство смерти, Планета страха, Джанго освобождённый. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
Последние новости
11.05.2017
10:17		 В центре Днепра иномарка влетела в карету «скорой»: пострадала беременная женщина
11.05.2017
09:53		 Ушел из жизни актер, сыгравший в «Убить Билла» и «Твин Пикс»
11.05.2017
09:47		 Ночью в Днепре подожгли офис Оппозиционного Блока
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика