| Криминал / Происшествия | 09:53 | 11.05.2017 Ушел из жизни актер, сыгравший в «Убить Билла» и «Твин Пикс» В Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет умер американский актер и певец Майкл Паркс, передает «Новое время». Майкл Паркс родился 24 апреля 1940 года в городе Корона в штате Калифорния. Широкую известность он приобрел после того, как сыграл страхового агента Жана Рено в американском телесериле Дэвида Линча Твин Пикс. В сериале он снимался в 1990-1992 годах. В фильмографии актера более 20 кинолент. Самые известные из них: Твин Пикс, Убить Билла, От заката до рассвета, Доказательство смерти, Планета страха, Джанго освобождённый. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7