Ушел из жизни актер, сыгравший в «Убить Билла» и «Твин Пикс»

В Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет умер американский актер и певец Майкл Паркс, передает «Новое время».

Майкл Паркс родился 24 апреля 1940 года в городе Корона в штате Калифорния. Широкую известность он приобрел после того, как сыграл страхового агента Жана Рено в американском телесериле Дэвида Линча Твин Пикс. В сериале он снимался в 1990-1992 годах.

В фильмографии актера более 20 кинолент. Самые известные из них: Твин Пикс, Убить Билла, От заката до рассвета, Доказательство смерти, Планета страха, Джанго освобождённый.