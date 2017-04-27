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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:25 | 11.05.2017
В Днепропетровской области перерезали магистральный канал Укртелекома

В ночь с 10 на 11 мая магистральные каналы Укртелекома, обеспечивавшие связью восток Украины, подверглись массовой атаке. В частности, кабель был перерезан в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

«В 01:11 неподалеку от Новомосковска в двух местах перерезан канал «Новомосковск – Павлоград», а в 04:04 в Днепре в кабельном колодце перебиты кабели участков «Днепр-Кринички» и «Днепр-Каменское». Кабели только перерезаны. В результате наблюдается отсутствие междугородней связи для абонентов Днепра и области, а также отсутствие доступа в интернет для абонентов Донецкой области (подконтрольная территория) и, в частности, в Мариуполе и Краматорске», - сообщил он.

Михаил Шуранов подчеркнул, что в настоящее время идут аварийные восстановительные работы. О факте целенаправленного повреждения телеком инфраструктуры уведомлены полиция и СБУ.

Около 11:00 было отмечено новое повреждение на участке «Волноваха-Марьинка» в результате чего срок ремонта доступа в Интернет для абонентов Донецкой области сдвинулся на несколько часов.
 
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Теги: Украина, общество

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