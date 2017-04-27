Жительницу Днепра приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство собутыльника

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Бабушкинский районный суд Днепропетровска приговорил 44-летнюю гражданку Украины на 8 лет лишения свободы за убийство собутыльника.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
«В августе 2016 года обвиняемая вместе со своим знакомым распивала алкогольные напитки в своей квартире. Во время внезапно возникшей ссоры женщина убила приятеля ударом кухонного ножа в спину.
Вину злоумышленница признала частично. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №2», - говорится в сообщении.
Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы