В Китае выявлен случай заражения вирусом Зика

В провинции Цзянсу на востоке Китая выявили случай заражения вирусом Зика, передает РИА Новости.

Заболевшей оказалась 28-летняя девушка, вернувшаяся из Эквадора. В дороге у нее поднялась высокая температура, появилась сыпь, боль в суставах и другие симптомы. В Эквадоре, по словам пациентки, ее кусали комары.

В настоящее время состояние пациентки нормализовалось.

Лихорадка Зика – острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус, вызывающий лихорадку, в некоторых случаях смертельную, особо опасен для беременных женщин, так как часто становится причиной микроцефалии и других патологий плода. Случаи заболевания Зика отмечены в 60 странах мира.

