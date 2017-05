| Криминал / Происшествия | 09:17 | 12.05.2017 Сутки в зоне АТО: двое украинских военных погибли и шестеро ранены За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще шестеро получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе пресс-центра штаба АТО. Позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 53 раза. Больше половины обстрелов произошли с 18.00 до полуночи. На Донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм противник обстреливал опорные пункты ВСУ вблизи Авдеевки и Луганского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по опорным пунктам в районе Песков, Новолуганского и Новгородского. У Майорска и Верхнеторецкого враг применил вооружение БМП. На Луганском направлении боевики поздно вечером из автоматических станковых гранатометов стреляли по военным у Новозвановки, а возле Валуйского – из стрелкового оружия. На Приморском направлении противник применял оружие наибольшее количество раз. В частности, на подступах к Мариуполю под огонь подразделений российско-террористических войск неоднократно попадали позиции сил АТО вблизи Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалыка, Павлополя. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, кое-где вооружение БМП. Из такого же вооружения и 82-мм минометов противник вел огонь по подразделениям ВСУ в районе Марьинки. Кроме того, возле Марьинки и Лебединского по украинским военным стрелял вражеский снайпер.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7