В пятихатском районе спасатели ликвидировали пожар в грузовом автомобиле

В Пятихатском районе, вчера, 11 мая, в 13:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в районе села Саевка произошло возгорание в грузовом автомобиле.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«Водитель грузового автомобиля вовремя заметил дым из-под кабины, остановил транспортное средство и вызвал спасателей.

Пожарными уже в 13:25 пожар был локализован, а в 13:30 - ликвидирован. Огнем повреждено частично кабина водителя и двигатель», - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается специалистами.

