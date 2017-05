| Криминал / Происшествия | 12:11 | 12.05.2017 На Днепропетровщине СБУ разоблачило чиновника, расхитившего 2 млн грн с городского бюджета На Днепропетровщине сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм хищения чиновниками государственных средств в размере 2 млн грн. Деньги были выделены на проведение и реализацию землеустроительных проектов в Кривом Роге на Днепропетровщине. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБ Украины. «Правоохранители установили, что в течение 2015-2016 годов из городского бюджета частным подрядчикам было выделено почти четыре миллиона гривен на проведение этих работ. Во время проверки документации сотрудники спецслужбы установили, что реальный объем предоставленных услуг не соответствует отчетным данным более чем в два раза. Более двух миллионов гривен коммерсанты присвоили по сговору с руководителем одного из управлений горсовета. Украденные деньги перечислялись на счета фиктивных фирм и выводились в «тень»,- говорится в сообщении. Во время следственных действий правоохранители задержали чиновника, который организовал махинацию с бюджетными средствами. Чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: бюджет Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7