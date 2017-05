| Криминал / Происшествия | 12:18 | 12.05.2017 В центре Рима прогремел взрыв Сегодня, 12 мая, в центре Рима произошел взрыв, передает «Лига». По предварительным данным, в результате никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Отмечается, что взрыв произошел у входа в почтовое отделение, в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль. . Причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.

