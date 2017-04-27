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| Криминал / Происшествия | 13:33 | 12.05.2017
В Киеве задержали группировку сутенеров

Киевская местная прокуратура № 7 совместно с полицией разоблачила шестерых участников преступной группы, которые длительное время с применением насилия вовлекали молодых женщин в занятие проституцией, совершали разбойные нападения, пытали людей и занимались вымогательством.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято черновые записи, «клиентскую базу», компьютерную технику, денежные средства, добытые преступным путем, банковские карты, транспортные средства. Сообщается, что от преступных действий указанной группы пострадали более 20 человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 187, 127 УК Украины (принуждение лиц к занятию проституцией с применением насилия, совершенные организованной группой, разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, пытки) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия против участников группировки продолжаются.
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Теги: Украина

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