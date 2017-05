| Криминал / Происшествия | 14:05 | 12.05.2017 В Днепре 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа Сегодня, 12 мая, в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого лома по пр Б. Хмельницкого. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. «Ребенок трех лет выпал с пятого этажа из окна на козырек магазина между первым и вторым этажом. Мать вызвала соответствующие службы. Спасатели сняли ребенка с навеса, а сотрудники «скорой» помощи доставили его в детскую областную клиническую больницу в сопровождении экипажа патрульной полиции», - говорится в сообщении.

