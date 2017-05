| Криминал / Происшествия | 17:38 | 12.05.2017 В Киеве банковский кредит привел к смерти мужчины В Киеве неоднократно судимый преступник в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта из-за банковского кредита, зарезал мужчину. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. Прокуратура сообщила о подозрении 45-летнего убийцы в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Как сообщается, к подозреваемому пришел человек с целью выяснить, почему в его адрес приходят сообщения из банка о неуплаченном кредите, который брал рецидивист. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож и начал угрожать им потерпевшему. Пытаясь избежать конфликта пострадавший выбежал со двора, но злоумышленник догнал его и нанес ножом 4 колото-резаные раны в область грудной клетки. От нанесенных травм потерпевший скончался на месте происшествия. В тот же день злоумышленника задержали правоохранительные органы. По ходатайству прокуратуры подозреваемый во время досудебного расследования будет находиться под стражей. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

