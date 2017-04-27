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| Криминал / Происшествия | 17:38 | 12.05.2017
В Киеве банковский кредит привел к смерти мужчины

В Киеве неоднократно судимый преступник в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта из-за банковского кредита, зарезал мужчину.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Прокуратура сообщила о подозрении 45-летнего убийцы в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщается, к подозреваемому пришел человек с целью выяснить, почему в его адрес приходят сообщения из банка о неуплаченном кредите, который брал рецидивист. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож и начал угрожать им потерпевшему.

Пытаясь избежать конфликта пострадавший выбежал со двора, но злоумышленник догнал его и нанес ножом 4 колото-резаные раны в область грудной клетки.

От нанесенных травм потерпевший скончался на месте происшествия. В тот же день злоумышленника задержали правоохранительные органы. По ходатайству прокуратуры подозреваемый во время досудебного расследования будет находиться под стражей.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
 
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Теги: происшествия

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