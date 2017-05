| Криминал / Происшествия | 14:02 | 15.05.2017 В США музыкант совершил самоубийство в прямом эфире (ФОТО) 33-летний музыкант из Теннесси Джаред Маклемор скончался после того, как облился керосином и поджег себя возле одного из баров в Мемфисе, передает New York Daily News. Все происходящее транслировалось через Facebook. В баре в этот момент находилась бывшая девушка Маклемора Алисия Мур. По словам свидетелей, перед случившимся музыкант подошел к ней и сказал «Прощай», при этом от него уже пахло керосином. После этого Маклемор вышел из бара и, несмотря на попытки одного из очевидцев помешать ему, поджег себя. Через некоторое время он скончался в больнице от ожогов. Пытавшийся остановить его мужчина также пострадал от огня, но его травмы не представляют опасности для жизни. Сообщается, что Маклемор часто избивал свою подругу и даже пытался убить ее, за что в 2016 году подвергался аресту. Кроме этого, музыкант страдал от проблем с психикой.

