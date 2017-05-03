За сутки на Донбассе ранены двое украинских военных

За минувшие сутки, 15 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 37 обстрелов позиций ВСУ. Двое военных получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Приморском направлении зафиксировано 12 обстрелов. На этом направлении противник обстреливал опорные пункты в районе Широкино, применяя, в основном, стрелковое оружие. Неподалеку Гнутово огонь велся из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении вооруженные формирования осуществили наибольшее количество обстрелов подразделений сил АТО. Под Авдеевкой прменялись 82-мм минометы, вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении зафиксировано 10 случаев применения оружия противником. На этом направлении противник наиболее активно использовал артиллерийские системы калибра более 100 мм. Так, из 120-мм минометов огонь велся по опорным пунктам вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого.