Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

За минувшие сутки, 16 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 43 случая ведения огня по позициям ВСУ. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Приморском направлении «горячими» точками остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово. Там противник обстреливал позиции военных из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. У Широкино и Водяного использовалось вооружение БМП, а неподалеку Павлополя - минометы калибра 82 мм.

На Донецком направлении вооруженные формирования вечером сосредоточили свой огонь в районе Авдеевки, обстреливая пригород и некоторые позиции южнее из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов и вооружения танка. Одна вражеская мина калибра 120 мм снова попала в жилой квартал Авдеевки.

На Луганском направлении зафиксировано 8 эпизодов применения оружия. Здесь противник вел огонь из 120-мм минометов по укреплениям вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. Один из опорных пунктов сил АТО неподалеку Малинового был обстрелян противником из стрелкового оружия.

