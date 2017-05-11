В Китае собака спасла заживо похороненного ребенка (ФОТО)

В Китае собака нашла на мусорной свалке младенца возрастом в один месяц, которого похоронили живым, передают «Подробности».

Происшествие произошло в городе Чунцин на юго-востоке Китая. Местная жительница по имени Ян Цзяли случайно заметила, что ее собака активно роет землю на территории мусорной свалки.

Подойдя поближе, женщина с удивлением обнаружила в выкопанной животным яме плачущего младенца, замотанного в белую ткань.

Ребенка, у которого наблюдалось переохлаждение и замедленное сердцебиение, а рот был забит грязью, срочно отправили в больницу. В настоящее время, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские разыскивают родителей младенца.

Предполагается, что ребенка похоронили ошибочно, решив, что он скончался.