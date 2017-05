| Криминал / Происшествия | 13:29 | 17.05.2017 С начала года на дорогах Днепропетровской области погибли 55 человек Пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Юлия Курочкина сообщила, что с 1 января по 30 апреля 2017 года в Днепропетровской области зафиксировано 3 733 ДТП, из которых с пострадавшими – 577. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Погибло 55 человек и 352 было травмировано. Более 30% ДТП произошло по причине превышения скорости. Только за прель произошло 993 ДТП, в которых погибло 19 человек и 224 было травмировано. За этот месяц было 3 наезда на велосипедистов, в результате чего 1 человек погиб и двое травмировалось. В 2017 году на велосипедистов, которые ездят без шлемов, было составлено 106 админматериалов, и еще 4 материала на велосипедистов, нарушающих ПДД. Было украдено 108 велосипедов, только 7 вернули владельцев. Мотоциклов украли 8, 2 вернули владельцам», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати ДТП, Днепропетровщина Теги: ДТП Новости Тизерная реклама Loading...

