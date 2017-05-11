За сутки на Донбассе получили ранения пятеро украинских военных

За минувшие сутки, 17 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 52 обстрела позиций ВСУ. Пятеро военных получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Приморском направлении зафиксирован 21 обстрел. Наиболее «горячими» точками этого направления остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Также под огонь противника попали опорные пункты в районе Водяного Гнутово, Лебединского, Богдановка, Новотроицкого и Чермалыка.

На Донецком направлении сложной ситуация остается у Авдеевки. Ее пригород и некоторые позиции южнее противник обстреливал из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов и вооружения танка.

На Луганском направлении зафиксировано 13 фактов применения оружия. Противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов по укреплениям вблизи КрымскогоУ Новозвановки вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

