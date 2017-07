| Криминал / Происшествия | 18:06 | 14.07.2017 В Херсонской области спасатели деблокировали водителя из покореженного в результате ДТП грузовика Сегодня, 14 июля, в 10:30 на номер Службы спасения «101» позвонили очевидцы дорожно-транспортного происшествия и сообщили о необходимости оказания помощи пострадавшему водителю. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. На место аварии, произошедшей на автодороге Херсон - Марьянское, в районе моста через реку Ингулец возле с. Дарьевка Белозерского района, выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения. «Установлено, что автомобиль «Камаз», перевозивший зерно, двигаясь в попутном направлении, врезался в грузовой автомобиль «DAF». Удар был настолько мощным, что зерновоз перевернулся, его кабина очень деформировалась, а водителя зажало в салоне и для извлечения пострадавшего пришлось воспользоваться трактором дорожной службы, чтобы оттянуть тяжелые металлические элементы кабины. Затем спасатели с помощью специнструмента освободили водителя и передали его медикам», - говорится в сообщении.

