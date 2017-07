| Криминал / Происшествия | 08:59 | 17.07.2017 В Индии автобус с паломниками упал в ущелье: 16 человек погибли В Индии упал в ущелье автобус с паломниками, по меньшей мере 16 человек погибли, передает Daily Mail. Согласно сообщению местной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на в районе города Банихал. Паломники направлялись в пещеру Амарнатх - одну из известных индуистских святынь в штате Джамму и Кашмир. «16 человек погибли, 19 - получили тяжелые травы и восемь человек – легкие», - говорится в сообщении. Раненые были доставлены в больницы, некоторых эвакуировали с помощью вертолетов. Причина аварии пока не установлена. Напомним, из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неосторожного вождения серьезные ДТП в Индии происходят часто.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ДТП, ДТП Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7