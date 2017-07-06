В Индии автобус с паломниками упал в ущелье: 16 человек погибли

В Индии упал в ущелье автобус с паломниками, по меньшей мере 16 человек погибли, передает Daily Mail.

Согласно сообщению местной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на в районе города Банихал. Паломники направлялись в пещеру Амарнатх - одну из известных индуистских святынь в штате Джамму и Кашмир.

«16 человек погибли, 19 - получили тяжелые травы и восемь человек – легкие», - говорится в сообщении.

Раненые были доставлены в больницы, некоторых эвакуировали с помощью вертолетов. Причина аварии пока не установлена.

Напомним, из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неосторожного вождения серьезные ДТП в Индии происходят часто.

