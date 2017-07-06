В Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать телефон из туалета

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Три человека погибли в Наманганской области Узбекистана, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, передает «Корреспондент»
По данным МЧС республики, жительница Янгикурганского района наняла двух мужчин, чтобы достать мобильный телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, они потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность.
Для оказания пострадавшим помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.
«В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.
В данный момент по факту гибели людей проводится расследование.