| Криминал / Происшествия | 10:21 | 17.07.2017 В Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать телефон из туалета Три человека погибли в Наманганской области Узбекистана, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, передает «Корреспондент» По данным МЧС республики, жительница Янгикурганского района наняла двух мужчин, чтобы достать мобильный телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, они потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание. «В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», – сообщили в ведомстве. Отмечается, что причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов. В данный момент по факту гибели людей проводится расследование.

