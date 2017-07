| Криминал / Происшествия | 13:35 | 17.07.2017 В Донецкой области на поле подорвался трактор: есть пострадавшие Сегодня, 17 июля, в Гнутово Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. В результате пострадали два человека. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Известно о двух пострадавших. Полные обстоятельства выясняются. На место направлены следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, сотрудники ГосЧС и скорая помощь», - говорится в сообщении. Факт квалифицирован по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

