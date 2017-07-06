В Донецкой области на поле подорвался трактор: есть пострадавшие

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Сегодня, 17 июля, в Гнутово Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. В результате пострадали два человека.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе
«Известно о двух пострадавших. Полные обстоятельства выясняются. На место направлены следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, сотрудники ГосЧС и скорая помощь», - говорится в сообщении.
Факт квалифицирован по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины