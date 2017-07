| Криминал / Происшествия | 14:49 | 17.07.2017 В Одессе при взрыве гранаты погиб 16-летний подросток Сегодня, 17 июля, днем в Малиновском районе Одессе при взрыве гранаты РГД-5 погиб 16-летний подросток, еще два человека получили ранения и госпитализированы. Как сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции, взрыв прогремел в многоквартирном доме. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины. Правоохранители устанавливают, каким образом граната попала к несовершеннолетним. По предварительной версии, ее принес один из потерпевших приятелей погибшего.

