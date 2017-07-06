В Одессе при взрыве гранаты погиб 16-летний подросток

Сегодня, 17 июля, днем в Малиновском районе Одессе при взрыве гранаты РГД-5 погиб 16-летний подросток, еще два человека получили ранения и госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции, взрыв прогремел в многоквартирном доме.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины.

Правоохранители устанавливают, каким образом граната попала к несовершеннолетним. По предварительной версии, ее принес один из потерпевших приятелей погибшего.

