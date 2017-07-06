| Криминал / Происшествия | 17:26 | 17.07.2017 В Киеве нашли склад с контрафактным виски на 5 млн грн В Соломенском районе Киева нашли подпольный склад, где хранились почти 4 тонны фальсифицированных ликероводочных изделий, расфасованные в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. Продукция без акцизных марок установленного образца реализовывалась через сеть Интернет с помощью почтовых сервисов. Общая стоимость изъятого составил почти 5 млн грн. Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

На фото, которые выложила прокуратура Киева, видна продукция производителей виски Grant's, Chivas Regal, Glenfiddich, Gentleman Jack, Talisker, Lauder's, а также коньяка Courvoisier и ликера De Kuyper.

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