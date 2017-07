| Криминал / Происшествия | 09:41 | 18.07.2017 В Каменском поймали похитителя интернет-кабеля В Каменском полицейские группы реагирования патрульной полиции задержали расхитителя интернет-кабеля. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Личность мужчины установлена. Им оказался 41-летний житель Запорожской области, ранее не судимый, официально не работает. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Досудебное расследование осуществляет СВ Днепровского ОП. Процессуальное руководство осуществляет Каменская местная прокуратура twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7