В Каменском поймали похитителя интернет-кабеля

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В Каменском полицейские группы реагирования патрульной полиции задержали расхитителя интернет-кабеля.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
Личность мужчины установлена. Им оказался 41-летний житель Запорожской области, ранее не судимый, официально не работает.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Досудебное расследование осуществляет СВ Днепровского ОП.
Процессуальное руководство осуществляет Каменская местная прокуратура