| Криминал / Происшествия | 12:34 | 18.07.2017 В Никополе во время пожара спасли пенсионера Сегодня, 18 июля, в 7:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в пятиэтажном жилом доме на улице Шевченко города Никополь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в днепропетровской области. «Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат двухкомнатной квартиры на первом этаже. На момент прибытия подразделения подъезд и квартира были закопченные, что затрудняло тушение пожара, через окно было видно пламя. Соседи сообщили, что житель квартиры находится внутри. Сразу звеном газодымозащитной службы из 4 человек пожарные попали внутрь задымленного помещения, где обнаружили в соседней комнате хозяина квартиры, 1958 года рождения. Спасатели вынесли мужчину по лестничной клетке на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. От госпитализации он отказался. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и диван на площади 4 кв. м», - говорится в сообщении.

