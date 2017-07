| Криминал / Происшествия | 15:50 | 18.07.2017 В Павлограде полицейские «по горячим следам» задержали воров металла Вчера, 17 июля, около пяти часов вечера, в дежурную часть Павлоградского отдела полиции поступило сообщение, что возле железнодорожного переезда на ул. Садовниченко неизвестные похитили металлические изделия, а именно накладки для соединения железнодорожных рельсов. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Оперативный дежурный немедленно сориентировал наряды полиции, которые несли службу вблизи места совершения преступления. При обследовании местности инспекторами по надзору за дорожным движением Павлоградского отдела полиции был остановлен автомобиль «ЗАЗ Ланос» под управлением 32-летнего жителя Павлограда. Кроме водителя в салоне авто находился 35-летний пассажир, также местный житель. Во время визуального осмотра автомобиля в багажном отделении были обнаружены 4 накладки для соединения железнодорожных рельсов, болты с гайками и контргайками в количестве 10 штук и приборы для их демонтажа.



На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт. Для выяснения всех обстоятельств мужчин и транспортное средство доставлены в местный отдел полиции. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

