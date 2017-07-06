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| Криминал / Происшествия | 10:33 | 19.07.2017
В Киеве отец зарезал сына

17 июля патруль прибыл на вызов о ножевом ранении в квартире одного из домов на улице Ларисы Руденко.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Украины.

На месте патрульных встретили медики скорой и мать потерпевшего. Тело 42-летнего мужчины без признаков жизни патрульные обнаружили в комнате.

По словам матери, накануне сын с мужем сильно поссорились. В какой-то момент 66-летний пенсионер схватил кухонный нож и всадил его в живот сына. Дома его инспекторы патрульной полиции не обнаружили.

Меньше чем через полчаса после поступления вызова патрульные обнаружили предполагаемого убийцу недалеко от дома, где произошло событие. Гражданина задержали и доставили в Дарницкое отделение полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Там же обнаружили нож, который, возможно, является орудием убийства. Вину задержанного докажут или опровергнут следователи.
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