| Криминал / Происшествия | 10:33 | 19.07.2017 В Киеве отец зарезал сына 17 июля патруль прибыл на вызов о ножевом ранении в квартире одного из домов на улице Ларисы Руденко. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Украины. На месте патрульных встретили медики скорой и мать потерпевшего. Тело 42-летнего мужчины без признаков жизни патрульные обнаружили в комнате. По словам матери, накануне сын с мужем сильно поссорились. В какой-то момент 66-летний пенсионер схватил кухонный нож и всадил его в живот сына. Дома его инспекторы патрульной полиции не обнаружили. Меньше чем через полчаса после поступления вызова патрульные обнаружили предполагаемого убийцу недалеко от дома, где произошло событие. Гражданина задержали и доставили в Дарницкое отделение полиции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Там же обнаружили нож, который, возможно, является орудием убийства. Вину задержанного докажут или опровергнут следователи. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

